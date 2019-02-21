【仲貴過iPhone】三星推Galaxy Fold　售價近2000美元

三星電子於2月20日舉行發布會，宣布推出最新手機Galaxy Fold，將於4月26日上架，售價由1,980美元(約15,444港元)起。



Galaxy Fold結合平板電腦(tablet)及智能手機於一身，主打7.3寸摺疊式螢幕，解像度1,536x2,152；另外還配備一個4.6寸(解像度840x1,960)的螢幕，在摺疊後使用。該手機支援「多工處理」，可同時處理多個應用(app)，內建12GB記憶體，以及512GB容量。



值得留意的是，該部手機的售價比其對手蘋果公司(Apple Inc.)最新手機iPhone XS Max最高規格的版本(12,499港元)還要貴！



Apple股價周三報171.96美元，升0.6%。

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