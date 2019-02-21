美股收市：道指漲63點　納指連升8日

聯儲局議息會議紀錄偏鴿，刺激美國股市收市做好。道指收報25,954點，升63點或0.24%；標指收報2,784點，升4點或0.18%；納指收報7,489點，升2點或0.03%，連續8日上漲，為自去年8月以來最長升勢。



美國聯儲局公布1月份的議息會議紀錄指，聯儲局官員認為，耐心的貨幣政策立場允許更多時間清晰地了解市場形勢，稱會繼續衡量對經濟增長不利的因素，並保持耐心和謹慎的加息態度。



該會議紀錄特別提及經濟存在下行風險，包括「全球增長急劇低於預期的可能性，尤其是中國和歐洲；美國財政政策刺激措施迅速減弱；或者是金融市場狀況進一步緊縮。」



個股方面，美國福特汽車公司(Ford)將關閉位於巴西工廠，涉及逾2,700個職位。這次關閉工廠的計劃，很可能意味福特退出南美洲的重型商用貨車市場。公司股價收漲1.25%。



藥品連鎖店CVS上季收入較預期遜色，全年盈利預測亦遜預期，股價全日急跌8.11%，收報64.22美元。

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