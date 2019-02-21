10大現象揭示小陽春！年內樓價有望彈一成？

二手樓市交投明顯轉旺，更出現大手入市、即賣即買及樓價極速反彈等10大旺市迹象(見表)，反映市場已步入小陽春。有地產代理預期首季後，樓價會重返去年8月高位。青衣盈翠半島本月暫錄10宗買賣，料為近兩年單月同期最多，天水圍嘉湖山莊亦有買家以1,238萬元連掃兩伙。



去年底本港住宅樓價跌至低位，用家趁機入市，帶動交投向上，而農曆新年過後，市場氣氛更趨熱鬧，有機會已出現市場指的小陽春期，通常為期由一個月至數個月不等。



當中不少地區的二手樓市成交轉旺。利嘉閣彭錦添稱，青衣二手交投由去年7月起轉淡，至本月起買家重投市場，並指樓市已進入小陽春，加上區內新盤沒有選擇下，帶動交投。全區暫錄近40宗買賣，尤其是中價屋苑增幅最明顯。



美聯李貫甡指，盈翠半島11座高層E室，實用面積777方呎，望煙花海景，剛以1,500萬元售，創全屋苑標準戶新高，呎價約19,305元。



部分買家更連購單位。消息稱，嘉湖山莊樂湖居兩個相鄰連天台單位，實用面積共1,102方呎，市場放盤至少逾半年，獲同一組買家一口氣購入，打算日後自製相連戶自用，呎價11,234元。據了解，該盤自去年5月後，罕聞同一買家以逾千萬入市個案。



有代理亦透露，天水圍近日睇樓氣氛熾熱，上車客認為樓價再難下跌，趁與高位仍有距離下，急急搵樓，過去周六(16日)不少前線代理，睇樓至下午4、5點才午膳。本月屋苑已錄近20宗買賣。



●屯門業主675萬速換樓

事實上，樓市已重現旺市現象，有剛沽貨業主即時再入市，未敢觀望。消息稱，剛以500萬元沽出屯門啟豐園兩房戶業主，即以675萬元購回同區慧豐園5座高層戶，實用面積567方呎計，呎價11,905元。



承接小陽春旺勢，業界人士看好樓價回升。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，近期股市做好、中美貿易戰緩和，以及低息環境持續，上周開始二手成交急增，估計全月可錄2,500宗成交。



他亦相信，現時二手市場難找到去年10月、11月期間的平價貨，而近期樓價再次上升，若市場繼續低息，而外圍環境沒有轉差，至年底中原城市領先指數可挑戰200點水平。



●樓價料回升一成

世紀21香港行政總裁吳啟民亦指，香港住宅供不應求，市場對住屋呈剛性需求，預計今年樓價「年尾好過年頭」。他稱，上月不少老牌屋苑成交價較去年高峰期仍低一成，但平盤已被消化，估計餘下時間，樓價將會回升一成。



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