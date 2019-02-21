渣打就法規調查等事宜作9億美元撥備

渣打集團(02888)公布，有關早前已披露的美國當局對過往違反美國制裁法律及法規所進行的調查，集團正繼續就潛在解決方案進行討論。



另外，集團接獲由英國金融市場行為監管局監管裁決委員會所發出之裁決通知，對集團施加約1.02億英鎊的罰款(已扣除30%的提前和解扣減)。集團正考慮其就此裁決通知的可行方案。



集團2018年第4季業績將包括一項就美國調查與英國金融市場行為監管局裁決之潛在罰款，以及就之前已披露的有關外匯交易事宜的調查(包括上個月公布的2019年1月和解方案)所作出總額為9億美元的撥備，以反映管理層當前對適當撥備水平的看法。



美國調查及英國金融市場行為監管局程序的解決方案最終或會導致罰款水平有所不同。



渣打將於下周二(26日)公布其2018年全年業績。



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