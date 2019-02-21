聯想業績連續5個季度改善　第3財季移動業務錄稅前溢利

聯想集團(00992)公布，截至2018年12月底止9個月錄得股東應佔溢利4.78億美元(下同)，每股基本盈利4.02仙；2017年同期錄虧損2.22億元。



單計第3財季，錄股東應佔溢利2.33億元，每股基本盈利1.96仙；2017年同期錄虧損2.89億元。除稅前溢利為3.5億元創新高，為連續第5個季度保持年比年改善。綜合收入按年增長8%至140.35億元，為過去4年來最高，並連續第6個季度實現按年增長。



期內，毛利為20.5億元，增長17%。毛利率增長1.1個百分點至14.6%，主要由於個人電腦和智能設備業務利潤率穩健增長及移動業務產品組合得到改善。個人電腦和智能設備業務實現收入達107.29億元紀錄新高，佔集團總收入約77%，按年增長達12%；除稅前溢利達5.84億元，增長36%。移動業務自收購摩托羅拉以來首次錄得除稅前溢利。



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