【市前重點睇】道指收升63點　油價漲逾1%

●美匯指數反覆企96.4水平，港匯低企7.849，離岸人民幣(CNH)企6.71，圓匯企110.8，歐元企1.134，英鎊企1.30。金價於1,340美元水平上落。油價續漲逾1%，布油高見67.38美元，紐油升至57.2美元。道指期貨偏軟。



●道指收報25,954點，升63點或0.24%；標指收報2,784點，升4點或0.18%；納指收報7,489點，升2點或0.03%，連續8日上漲，為自去年8月以來最長升勢。 https://bit.ly/2NibT2C



●港股ADR指數收報28,548點，升33點。 https://bit.ly/2GV5qcU



●美國10年期國債孳息率升1.07個點子，報2.6447厘。



●聯儲局議息紀錄明確鴿派基調，決策者考慮今年結束「縮表」，但不確定是否會加息。https://bit.ly/2DZbNc1



-會議紀錄顯示，聯儲工作人員着手研究SOFR利率作參考利率改革舉措。



-聯儲局副主席克拉里達表示，未來幾次議息，可能會決定何時停止縮表。 https://bit.ly/2BGknvF



-達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭指出，經濟不確定性證明暫停加息合理，孳息率曲線表明經濟增長預期低迷，這是一個預警訊號。



●紐約期油收報每桶56.92美元，升83美仙或1.48%，連升6日，創自去年11月以來收市新高；布蘭特期油收報每桶67.08美元，升63美仙或0.95%。 https://bit.ly/2TWJem8



●紐約期金收報每安士1,347.9美元，升3.1美元或0.2%，創自去年4月以來收市新高。 https://bit.ly/2BL01BI



●英國富時100指數收報7,228點，升49點或0.69%；法國CAC指數收報5,195點，升35點或0.69%；德國DAX指數收報11,401點，升92點或0.82%。 https://bit.ly/2tuvpzE



●惠譽指英國脫歐結果的不確定性增加，將其「AA級」長期發行人違約評級放入負面觀察名單。



●美國總統特朗普警告，若無法與歐盟達成新的貿易協議，將對歐盟進口汽車加徵關稅，與歐盟代表的談判很艱難。



●法國法院裁定瑞銀集團幫助法國客戶逃稅、洗錢罪成，將面對法國檢察官提出的37億歐元罰款，罰金超過公司2018年淨利潤。 https://bit.ly/2XetLA4



●【仲貴過iPhone】三星推Galaxy Fold，售價近2000美元。 https://bit.ly/2GG9LkX



●Apple盈利新亮點！研一個App通用iPhone、iPad、Mac。 https://bit.ly/2EmCIQu



●聯想9個月轉賺4.78億美元。 https://bit.ly/2DWjeR8



●華人置業發盈警，料全年溢利暴跌78%。 https://bit.ly/2Se6OJC



●渣打就法規調查事宜等作9億美元撥備。 https://bit.ly/2TUyN2u





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