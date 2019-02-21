高盛預計Q3末停止縮表　市場砲轟美聯儲「估估吓」

聯儲局議息紀錄披露「幾乎所有委員」都希望今年宣布停止縮減資產負債表計劃。高盛仍預計2019年加息1次，而預期該局將於3月份會議上宣布在第3季度末時停止縮表。



金融博客Zerohedge則指出，聯儲局如在今年年底前結束縮表，這將遠遠早於一級交易商和買方在2020年的預期。



聯儲局自2017年10月開展縮表行動，原計劃在2022年時將資產負債表規模，從4.5萬億美元降至約2.5萬億美元或以下；而在開展相關計劃時，會要求銀行減少存放超額準備金。該準備金在2014年高峰期達2.7萬億美元。



市場流動性減少下，目前銀行準備金規模已降至約1.6萬億美元。紐約聯儲行長威廉斯日前就「何時結束縮表」回應稱，或許當銀行準備金達到1萬億美元或略高於此水平時，縮減資產負債表行動可能結束。因此，按每月下降約500億美元的速度，到2019年底準備金將降至不到1.1萬億美元：年內結束縮表是情理之中



然而，投行Jefferies分析師Ward McCarthy批評，聯儲局缺乏對資產負債表規模和經濟之間的了解，對資產負債表和貨幣市場行為之間的認知也不夠清晰。其雖有意在2019年底終止縮表，但尚未解決資產負債表「最佳規模」問題；本次會議紀錄表明他們正在使用「最粗略的估計」。



由於銀行儲備規模迅速下降，聯儲局已曾減慢縮表速度、及先後最少兩次調整超額準備金利率(IOER)，以確保利率維持在目標區間，



加拿大蒙特利爾銀行分析師Jon Hill表示，最新會議紀錄顯示聯邦公開市場委員會(FOMC)對超額準備金減少可能影響金融狀況感到不安，這甚至可能會加緊資金短缺。



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