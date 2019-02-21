亞洲股市：日韓澳股齊跌　東芝逆市漲

美股收升，納指8連漲；亞洲主要股市則普遍下跌，日本日經225指數早段跌59點或0.28%，報21,371點。



板塊方面，通訊服務及能源股齊跌1%，金融股跌0.4%。個股方面，大日本製藥及鈴木汽車同跌1.7%，日產汽車跌0.2%。



主要經營「無印良品」的良品計劃擬於2020年春天在胡志明市開店；股價跌0.5%。



資生堂跌0.4%。瑞穗將其評級由「買入」下調至「中性」。



煙草製造商日本煙草1月國內香煙銷量按年跌3.8%；股價仍升1.4%。



製藥公司參天製藥計劃回購2%股份，股價漲4.5%。



東芝早段曾漲3%，旗下存儲器業務已為上市聘請投行，且獲政府‭投資3,000億日圓。



南韓首爾綜合指數跌11點或0.52%，報2,218點。大韓油化工業及韓一現代水泥皆跌逾3%，三星電子亦跌1.3%。



澳洲悉尼普通股指數微跌1點或0.02%，報6,174點。板塊方面，資訊技術及地產股分別跌0.7%及0.2%，金融股則升0.6%。個股中，Evolution礦業及腦晶片均跌4%，而栢克萊能源則抽升近10%。



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