港股回穩　滙豐做好　手機設備股炒上

港股跌過百點後跟隨A股倒升，恒生指數曾漲59點，高見28,573點；暫於28,500水平徘徊。國企指數升約30點，主板成交280億港元。



騰訊表現牛皮，暫於340元水平上落；友邦保險及建設銀行靠穩；滙豐控股及中國移動升0.7%；中國平安升0.4%。



小米及三星相繼發布新手機，設備股炒上。舜宇光學升逾4%；瑞聲科技升近2%；丘鈦科技升近半成；通達集團升逾3%；比亞迪電子升1.7%。



小米升逾1%重上11元。聯想集團業績續改善，移動業務錄稅前溢利，股價飆1成。



汽車股踩油，長城汽車及華晨中國飆4.5%；吉利汽車升1%；廣汽集團及東風集團升2.6%及1.8%。





【09:20】騰訊友邦偏軟 滙豐反彈

道指期貨偏軟，港股低開64點，恒生指數報28,450點；國企指數高開17點，報11,246點。



騰訊及友邦保險低開0.6%，合共拖低恒指33點。滙豐控股反彈0.8%，惟股份今日除息，仍拖低恒指43點。



其他藍籌股個別發展，恒安國際高開1.4%表現最佳；工商銀行及建設銀行高開0.6%。長實及長和低開1.1%及1%，是表現最差兩隻藍籌。



油價升上3個月高位，三桶油未作反應。中國海洋石油及中國石油低開0.3%及0.2%；中國石化平開。



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