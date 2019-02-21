A股快報：兩市回升　飛機製造股領漲

滬深股市走勢反覆，低開後由跌轉升，滬綜指最新倒升2點或0.1%，報2,764點；深成指升28點或0.34%，至8,501點；滬深300升6點或0.19%，至3,458點；創業板指數升12點或0.86%，報1,420點。



板塊方面，飛機製造股續領漲2%，造紙股升0.5%，金融股轉升0.4%，地產股靠穩；而次新股及水泥股偏軟。





【09:26】A股快報：兩市偏軟 金融及地產股領跌

內地股市下跌，滬綜指輕微低開1點或0.05%，報2,759點；深成指低開6點或0.07%，至8,467點；滬深300低開1點或0.05%，至3,450點；創業板指數低開2點或0.2%，報1,405點。



板塊方面，船舶製造股領跌0.7%，金融股跌0.2%，地產股偏軟；而造紙股升0.6%，飛機製造股領漲1.4%。



康恩貝升停板。公司二級全資子公司加工大麻花葉項目申請獲批覆。



深南電復牌漲停。深圳市國資委決定無償劃轉其主要股東75%股權。



金證股份高開2%。公司昨日(20日)公告，香港交易所擬認購其子公司深圳市融匯通金51%股權。



美的集團吸收合併小天鵝昨獲無條件通過。美的集團高開0.9%，小天鵝漲2.4%。



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