【即市分析】棄滙豐買恒生中銀？

東方產經「圖表Fun析」專欄作者桃桃：滙豐控股(00005)去年業績表現差過預期，並遭多間大行看淡，拖累股價連跌兩日，淡友亦乘機出動，留意到其最近兩日沽空金額大增，看來後市有機會下試去年12月中旬至1月初約63元低位承接。



龍頭股表現不濟，惟其他香港銀行股卻不受影響繼續強勢。其中恒生銀行(00011)全年純利按年增21%，優於市場預預期。其股價上月底低見166元後觸底回升，近日更在佳績支持下突破雙頂阻力約187元，周三(20日)即市高位曾見189.2元，成交趨增配合升勢，14日RSI動力有餘未盡，短線若能進一步突破250天線阻力約192元，再見200元應無難度，支持位則在183元。



至於中銀香港(02388)亦連續3日以大陽燭向上，10天線剛升穿100天線出現黃金交叉，MACD牛叉持續擴闊，技術走勢向好，下一阻力在250天線約35.4元，29.8元支持不宜有失。

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