【即市分析】北水密密沽內銀　有何啟示？

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：今年初以來，內地實施全面降準，向市場釋放逾萬億資金，又積極協助民企應對經濟逆境。近月內地股市亦見起色，外資流入A股的速度加快，加上中美貿易談判進展良好，一切又似乎朝住好的方向發展。恒指已重上牛熊分界線，國企指數亦企穩11,000點樓上。之不過，見到近月經港股通南來的內地資金，不斷沽售內銀股，到底有何玄機？



資料顯示，以建設銀行(00939)為例，自1月24日起至周三(20日)止，港股通共13個交易日，該股連續13日錄得淨流出，累計金額已接近32億元。另一隻近日頻見港股通淨流出的內銀股乃工商銀行(01398)。(銀行股板塊表現：https://bit.ly/2A8B3IR )



照計銀行是百業之母，穩經濟見成效的話，內銀股應可受惠，加上是重磅股，若然看好兩地股市表現，無道理要沽內銀股。除了有機會與指數比例調整有關外，可能是更了解內地經營景氣的投資者，對內銀股今年的經營表現有所保留。



對於國策促加強金融服務民企，以緩解融資難融資貴的問題，有說法指這是要內銀股東救民企。可經濟滑坡之下，民企數目眾多，且良莠不齊，最易受衝擊而倒閉。如是者，要求內銀加強對民企客戶群的放貸，意味內銀的壞帳風險亦會上升。不良風險壓力加大之下，誠然不利今年的盈利前景。



無論如何，內銀管理層亦沒有選擇，只得跟着國策指示行事。作為內銀股東，當然輸蝕。若然尚未入市，也許內險股會較內銀股可取，見近日北水頻頻吸納中國人壽(02628)、中國太平(00966)、中國太保(02601)、新華保險(01336)等內險股，正好說明資金取向。



雖然呢期北水南來規模不算大，惟其選股取向亦具參考性。若然手上未夠貨想加注，當以強者板塊為首選。內銀股雖為重磅板塊，但始終呢期動力相對失色，且事必有因，還是另作他選為妙。



【北水追蹤】內銀騰訊沽壓重 內險吉汽獲追捧

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