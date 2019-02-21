港股格局：許繹彬建議部署金融及黃金板塊

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，受多項利好消息推動，包括聯儲局將公布結束縮表及年內或不再加息、大灣區規劃綱要出台、中美正為達成協議努力衝刺，散戶及專業投資者入市積極，帶動美股及中港股市連番報捷，資金若進一步流入港股，3月份大市前景應是一片秀麗。



近期最鼓舞人心的消息應屬《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，消息指繼股票通、債券通後，香港及內地將再獻互聯互通新猷，擬於大灣區九市兩區內試行跨境「理財通」。最令市場興奮的是，內地居民可通過內地銀行開設香港帳戶，准以人民幣直接或換成外幣進行投資海外金融產品，包括股票、債券、紙黃金等，此舉無疑是進一步拓寬北水流入香港的渠道。



若未來大量內地資金湧港投資，催旺股樓市道自不在話下，對各行各業的連鎖效應也必定是百利無一害。理財通一旦實施必先利好銀行、證券、保險、黃金等板塊，投資者應揀好股候低入貨。



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