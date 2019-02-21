【即市分析】聯想集團績優可追

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：聯想集團(00992)公布截至去年12月底止第三財季扭虧為盈，股價今早(21日)強勢飆高，即市升穿6元關後頭也不回向上，現升10.2%報6.57元，成交急增配合升勢，值得望多兩眼。



集團第三財季業績虧轉賺2.33億美元，扭轉上年同期蝕2.89億美元。期內除稅前溢利按年更飆升1.3倍至3.5億美元創紀錄高，毛利率按年增長1.1個百分點至14.6%。



摩根大通就此發表報告指，集團業績全面優於預期，相信公司未來數季會持續進入盈利上升的周期，予其「增持」評級及目標價7元。



事實上，集團經過多年的轉型終見成效，其個人電腦(PC)業務亦重返全球市佔率第一地位，其管理層早前已表示，聯想已走過轉型陣痛期，迎來全面增長新階段。該股今早在佳績支持下上破6元的多頂阻力，走勢已現突破，由於市場對其業務憧憬，相信股價整固後仍有力再上，目標價先睇7.2元，6元阻力已變支持，短線不宜有失。

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