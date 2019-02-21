墨爾本市中心「樓王」　West Side Place入場費僅300萬

近年墨爾本樓價升幅強勁，位於市中心的優質樓盤更備受追捧。坐落市中心黃金地段的West Side Place是墨爾本買少見少的摩天住宅，其概念與香港九龍站相近，但呎價僅由5,460港元起，非常親民。該樓盤現最後加推115個特色花園平台單位，可俯瞰海濱新區Docklands及Port Phillip Bay海景，入場費由300萬港元起。



墨爾本空置率多年來均低於2%，屬超低水平。SQM數據所的權威Louis Christopher認為墨爾本不會出現公寓供應過剩的情況，今年1月的最新數據顯示僅1.9%就正好證明他的說法。空置率極低意味着住宅供應不足，租務需求大，租金將有很大的上升空間，位於市中心黃金地段的優質樓盤就更受市場歡迎。



作為世上最宜居城市之一，墨爾本人口增長迅速，預期於2027年將突破600萬。至2037年，墨爾本市中心人口更將增至約7.7萬，增長率為3.03%；當中年輕家庭及白領上班族對住宅需求量大，加上留學生及短期旅客，房屋的需求與日俱增，未來市中心公寓將更供不應求。



為應付人口急劇增加，維多利亞州正加快發展多項大型項目，建設或規劃總值超過1,000億澳元。當中包括新道路、鐵路、醫院、摩天大樓，風力發電場及其他基建設施等。作為首府的墨爾本就更是盡享機遇，計劃重建的墨爾本機場、機鐵及地鐵等項目將提供大量就業機會。此外， 據CommSec的State of the States經濟增長速度排名中，維多利亞州超越新南威爾士州成為第一位。墨爾本的房地產市場蓬勃是因為強勁的人口增長，這造就了對房屋及基建設施的需求，並帶來更多零售支出及就業機會。



利安環球物業現推介由香港上市公司遠東發展打造，坐落墨爾本市中心核心地段的West Side Place，樓盤是稀有的摩天住宅項目，並獲酒店品牌Ritz-Carlton進駐，於去年推出時就被搶購，堪稱當地「樓王」。項目地理位置優越，免費電車站近在咫尺，步行5分鐘即可到達Southern Cross火車站，加上毗鄰墨爾本多元化餐飲區域及購物中心，生活所需一應俱全。



West Side Place提供4座大型住宅共2,654伙，實用面積由550至1,200方呎，一房至三房間隔。最新推出的Garden Residence每戶均連花園平台，花園平台平均面積約250方呎，入場費由300萬港元起，在澳元低水的情況下，現時絕對是極佳的入市良機。



項目由遠東發展（0035）打造，致力發展地產、酒店、停車場及博彩娛樂業務，項目遍及中國內地、香港、馬來西亞、新加坡、澳洲、紐西蘭、英國及歐洲等，包括英國曼徹斯特的Meadow Side、澳洲布里斯本的Queen’s Wharf、黃金海岸的The Star Residences及墨爾本的Upper West Side等等。



【West Side Place 特色花園單位｜獨家公開發售】

日期：2月22至24日（本周五至周日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心13樓1307-1309室

立即登記：https://goo.gl/EJZ7ZC

查詢及預約： 9168 8209