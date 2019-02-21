人民幣Hibor：隔夜息升至2.48厘 CNH及CNY升穿6.71
2019年02月21日 11:29
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(美聯社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.48厘；1及2星期、1至3個月拆息由2.76至2.94厘；6及12個月拆息分別為3.14厘及3.41厘。
21/2/2019
隔夜 2.48000厘
1星期 2.76499厘
2星期 2.78567厘
1個月 2.79367厘
2個月 2.84700厘
3個月 2.94067厘
6個月 3.14300厘
12個月 3.41033厘
20/2/2019
隔夜 2.33415厘
1星期 2.32600厘
2星期 2.36567厘
1個月 2.43933厘
2個月 2.57700厘
3個月 2.77400厘
6個月 3.08800厘
1個月 3.37433厘
人民幣兌美元反覆上升，離岸人民幣(CNH)由6.7264，漲至6.7076，最新報6.71；在岸人民幣(CNY)亦由6.7283，升至6.7042，最新報6.7088。
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