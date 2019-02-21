人民幣Hibor：隔夜息升至2.48厘　CNH及CNY升穿6.71

2019年02月21日 11:29
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    (美聯社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.48厘；1及2星期、1至3個月拆息由2.76至2.94厘；6及12個月拆息分別為3.14厘及3.41厘。

    21/2/2019
    隔夜 2.48000厘
    1星期 2.76499厘
    2星期 2.78567厘
    1個月 2.79367厘
    2個月 2.84700厘
    3個月 2.94067厘
    6個月 3.14300厘
    12個月 3.41033厘

    20/2/2019
    隔夜 2.33415厘
    1星期 2.32600厘
    2星期 2.36567厘
    1個月 2.43933厘
    2個月 2.57700厘
    3個月 2.77400厘
    6個月 3.08800厘
    1個月 3.37433厘

    人民幣兌美元反覆上升，離岸人民幣(CNH)由6.7264，漲至6.7076，最新報6.71；在岸人民幣(CNY)亦由6.7283，升至6.7042，最新報6.7088。

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