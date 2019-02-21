【即市分析】押注舜宇博重上紅底價

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：投資市場氣氛好轉，部份早前累跌已深的板塊若有新消息刺激，隨時彈得較大市較強。



近期手機設備股反彈得唔錯，三星早前公布多款新手機，其中傳聞已久的新摺疊式手機Samsung Galaxy Fold計劃於4月發售，並設有合共6個鏡頭，消息或刺激市場憧憬新一浪換機潮，兩隻人氣股舜宇光學科技(02382)及瑞聲科技(02018)股價分別升5.2%及2.7%，至於高偉電子(01415)、通達集團(00698)鴻騰(06088)及丘鈦科技(01478)都分別升1至5%不等，板塊氣氛進一步改善。



由於上述新手機機背設有3個鏡頭、內屏幕2個鏡頭及機面單鏡頭共6個鏡頭，能唔能夠帶起未來新世代手機「多鏡頭化」的熱潮就未知，不過資金會唔會乘機先炒一轉的機會都唔細，故見專做手機鏡頭的舜宇股價近期確實升得幾唔錯。



該股即市報94.95元，已重上多條平均線，走勢利好，純計數升多約6%已經叩到百元關變番紅底股，至於能唔能夠挑戰250日線約110元講真就要睇時機哪，現時先落第一注值博率唔細，跌穿10日線約88元止蝕。

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