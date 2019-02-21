擔憂違約？傳德銀曾討論將特朗普集團貸款延期

彭博報道，消息人士透露，2016年美國大選後，德意志銀行高管們非常擔心在特朗普擔任總統期間，特朗普集團（Trump Organization)可能對大約3.4億美元貸款違約，他們並討論了將還款日期延長到2025年特朗普潛在第二任期結束之後的問題。



消息人士指出，德銀的管理委員會，包括當時的CEO John Cryan，非常警惕假如向在任總統追討資產可能面臨的公共關係災難。其中一名人士表示，德銀最終決定不將對特朗普集團的貸款進行重組，該貸款將於2023年和2024年到期；該行還決定在特朗普擔任總統期間不與特朗普進行任何新的業務。



德意志銀行發言人拒絕發表評論。



白宮沒有回應評論請求。



特朗普兒子、特朗普集團執行副總裁埃里克(Eric Trump)在一封電郵中表示，「這個故事完全是一派胡言」；並表示，集團是美國房地產業槓桿最低的房地產公司之一。





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