傳中美開始草擬備忘錄　 CNH飆上6.68

中美兩國周二(19日)在華盛頓展開副部長級的預備會議經貿磋商。外電引述消息報道，雙方已開始草擬6份諒解備忘錄，議題涵蓋強迫技術轉移和網絡盜竊、知識產權、服務、貨幣、農業及非關稅貿易壁壘。兩國將正式在周四開始進行一連兩日談判(21至22日)。



消息傳出後，人民幣進一步揚升，在岸(CNY)及離岸(CNH)漲逾300點子，分別升破6.70及6.69水平，至去年7月以來高位。其中，CNY曾漲311點子，高見6.6902；最新報6.6941，升272點子或0.4%。



CNH曾飆310點子，高見6.6879；最新報6.6912，升277點子或0.41%。每百港元兌85.29元人民幣。



美匯指數跌至94.475。



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