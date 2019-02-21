【午市重點睇】人民幣續漲至6.69水平　紐油企57.3美元

2019年02月21日 12:03
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    ●美匯指數高見96.58，港匯升至7.848，人民幣在岸(CNY)及離岸(CNH)齊升穿6.70水平，分別高見6.6959及6.6960；圓匯企110.8，歐元反覆升至1.134，英鎊企1.304。金價回至1,339美元。布油高企67.2美元，紐油漲至57.3美元。道指期貨倒升。

    ●恒生指數半日升150點或0.53%，報28,664點，主板成交逾590億港元；國企指數升91點或0.81%，報11,320點。 https://bit.ly/2GEusgW
    -聯想業績續改善，股價飆1成。 https://bit.ly/2DWjeR8
    -上海復旦發盈警。 https://bit.ly/2IqiJ7p
    -購深圳商場，領展股價偏軟。 https://bit.ly/2Np3DOx
    -郭家耀：港股市底強，上望兩萬九。 https://bit.ly/2DWQOqa

    ●【即市分析】
    -押注舜宇博重上紅底價。 https://bit.ly/2T7waNJ
    -聯想集團績優可追。 https://bit.ly/2BL9kBH
    -北水密密沽內銀，有何啟示？ https://bit.ly/2SfXwN1
    -棄滙豐買恒生中銀？ https://bit.ly/2SVgA8M
    -恒指快現重要利好指標？ https://bit.ly/2twiKwr

    ●【名家貼士】金界控股績佳可吼。 https://bit.ly/2V8SfZr

    ●A股快報：滬綜指半日升10點，深成指升0.7%。 https://bit.ly/2txz6oh

    ●亞洲股市：日股中段跌0.1%。 https://bit.ly/2txDmEi

    ●日本2月製造業PMI急降至48.5，跌穿盛衰分界線。 https://bit.ly/2T9E09u

    ●聯儲局議息紀錄披露：今年稍後宣布結束「縮表」。 https://bit.ly/2DZbNc1
    -高盛預計Q3末停止縮表，市場砲轟美聯儲「估估吓」。 https://bit.ly/2GTBcqE
    -聯儲戴利：通脹加速上升前應暫緩加息。 https://bit.ly/2TZimlB

    ●擔憂違約？傳德銀曾討論將特朗普集團貸款延期。 https://bit.ly/2SeZDAL

    ●全球經貿戰︰被罵「經濟文盲」，特朗普咩反應？https://bit.ly/2EmI4v6

    ●特朗普表示，如果美國與歐盟的談判沒有達成新的貿易協議，那麼美國將對從歐盟進口的汽車加徵關稅。

    ●西班牙外交大臣表示，歐盟相關人員正在敲定一份脫歐協議。

    ●勢搶Uber頭啖湯，傳Lyft率先在美IPO。 https://bit.ly/2twF7l9

    ●人行無逆回購操作，另發放抵押補充貸款719億人民幣。
    -人民幣兌每美元中間價為6.7220，較上日開市價大幅抽升338點子，呈3連升。
    -人民幣Shibor︰隔夜息升至2.03厘。 https://bit.ly/2BLfnpQ

    ●港元拆息︰1個月跌至0.97厘。 https://bit.ly/2ScGQpK

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