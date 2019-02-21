【午市重點睇】人民幣續漲至6.69水平　紐油企57.3美元

●美匯指數高見96.58，港匯升至7.848，人民幣在岸(CNY)及離岸(CNH)齊升穿6.70水平，分別高見6.6959及6.6960；圓匯企110.8，歐元反覆升至1.134，英鎊企1.304。金價回至1,339美元。布油高企67.2美元，紐油漲至57.3美元。道指期貨倒升。



●恒生指數半日升150點或0.53%，報28,664點，主板成交逾590億港元；國企指數升91點或0.81%，報11,320點。 https://bit.ly/2GEusgW

-聯想業績續改善，股價飆1成。 https://bit.ly/2DWjeR8

-上海復旦發盈警。 https://bit.ly/2IqiJ7p

-購深圳商場，領展股價偏軟。 https://bit.ly/2Np3DOx

-郭家耀：港股市底強，上望兩萬九。 https://bit.ly/2DWQOqa



●【即市分析】

-押注舜宇博重上紅底價。 https://bit.ly/2T7waNJ

-聯想集團績優可追。 https://bit.ly/2BL9kBH

-北水密密沽內銀，有何啟示？ https://bit.ly/2SfXwN1

-棄滙豐買恒生中銀？ https://bit.ly/2SVgA8M

-恒指快現重要利好指標？ https://bit.ly/2twiKwr



●【名家貼士】金界控股績佳可吼。 https://bit.ly/2V8SfZr



●A股快報：滬綜指半日升10點，深成指升0.7%。 https://bit.ly/2txz6oh



●亞洲股市：日股中段跌0.1%。 https://bit.ly/2txDmEi



●日本2月製造業PMI急降至48.5，跌穿盛衰分界線。 https://bit.ly/2T9E09u



●聯儲局議息紀錄披露：今年稍後宣布結束「縮表」。 https://bit.ly/2DZbNc1

-高盛預計Q3末停止縮表，市場砲轟美聯儲「估估吓」。 https://bit.ly/2GTBcqE

-聯儲戴利：通脹加速上升前應暫緩加息。 https://bit.ly/2TZimlB



●擔憂違約？傳德銀曾討論將特朗普集團貸款延期。 https://bit.ly/2SeZDAL



●全球經貿戰︰被罵「經濟文盲」，特朗普咩反應？https://bit.ly/2EmI4v6



●特朗普表示，如果美國與歐盟的談判沒有達成新的貿易協議，那麼美國將對從歐盟進口的汽車加徵關稅。



●西班牙外交大臣表示，歐盟相關人員正在敲定一份脫歐協議。



●勢搶Uber頭啖湯，傳Lyft率先在美IPO。 https://bit.ly/2twF7l9



●人行無逆回購操作，另發放抵押補充貸款719億人民幣。

-人民幣兌每美元中間價為6.7220，較上日開市價大幅抽升338點子，呈3連升。

-人民幣Shibor︰隔夜息升至2.03厘。 https://bit.ly/2BLfnpQ



●港元拆息︰1個月跌至0.97厘。 https://bit.ly/2ScGQpK



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：10大現象揭示小陽春！年內樓價有望彈一成？

https://bit.ly/2txDBiF



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

