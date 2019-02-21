聯想集團：手機業務可延續強勢　專注5核心市場

聯想集團(00992)上季業績一大亮點無疑是手機業務錄得稅前盈利，為公司收購摩托羅拉之後首次。集團主席兼首席執行官楊元慶有信心強勢能夠延續，並指過去幾季的努力已為此奠下穩固基礎，包括開支顯著降低、簡化產品組合。集團會繼續創新，並專注拉美、北美、西歐、中國及印度5個核心市場。



他相信，上季分別為集團貢獻31%及26%收入的美國及中國市場仍有增長潛力。中國數據中心業務繼續增長之際，內地消費者產品方面，聯想會專注輕薄型及遊戲型個人電腦(PC)；商業客戶方面則有微軟將Windows 7作業系統升級至Windows 10所帶來的更新需求。



聯想企業總裁及首席營運官Gianfranco Lanci表示，中國PC市場去年疲弱，惟集團收入依然穩定，市佔率更擴大了3個百分點至40%，預期穩定收入及市佔擴大今年可望實現。至於美國方面，商業客戶方面的需求繼續強勁。



曾任英特爾(Intel)高級副總裁的聯想數據中心業務集團總裁Kirk Skaugen沒有為數據中心業務定下止蝕時間目標，但稱集團希望向市場證明不但能夠取得快過市場整體的銷售增長速度，還有季度盈利不斷改善。



他稱，雖然超大規模業務短期內增長會有所放緩，惟應該可以「跑贏大市」，原因是早前尚在設計階段的產品逐漸投產，而且是集團自己製造，可以改善盈利。集團與全球戰略合作夥伴關係NetApp創建的合資公司可以殺入中國92%的儲存及數據管理市場。



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