【瑞通推介】恒指牛熊證均有資金留意

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局1月議息會議紀錄偏鴿，另有傳美國總統特朗普可能允許中美貿易談判期限延長。道指隔晚收報25,954點，升63點或0.24%。



恒指反覆向上，周三(20日)創逾半年高，高位逼近28,600點，周四(21日)早段則一度調整逾100點，但守穩250天線(約28,300點)，其後倒升。周三其好倉(牛證及認購權證)淨流出逾5,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,200萬元，反映較多投資者連日認為後市短線將回吐。



聯想集團截至去年底止9個月錄得股東應佔溢利4.78億美元，當中第3財季除稅前溢利3.5億美元創新高，連續第5個季度保持年比年改善。股份周三績前被炒起，在成交配合下以全日高位5.96元收市，升4%，收復10天和20天線。受業績理想帶動，股份周四早段大升，半日升幅11%。周三逾280萬元淨流入其好倉，另有45萬元同日淨流入淡倉。



外電引述消息人士稱，國家新聞出版廣電總局要求地方相關部門停止提交新手機遊戲版號申請，以清理積壓的大量申請。不過，另有報道指京滬粵三地遊戲廠商仍可上報版號申請。此外，騰訊控股總裁劉熾平在投資年會上提到，投資是集團的核心戰略之一，今年投資規模不會收縮。面對遊戲版號申請的不明朗，該股周三走勢反覆，未能企穩10天和20天線。周四早段於340元附近整固，先觀望能否重返350元之上，而近期守穩的330元可視為支持。周三有逾300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有690萬元淨流入。



中國人壽近期股價展現強勢，成交配合下連升3日，累升9.2%，周三盤中高見20.8元之近8個月高位。集團上月保費收入按年增長24%令市場驚喜，加上近期A股逐步回升，市場預期內險股投資收益復甦，均帶動股價走強。該股周四早段續於20元上爭持。其好倉周三錄逾1,100萬元資金淨流入，淡倉同日錄逾150萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿13.2倍。輕微價外、中短期沽證(15766)，行使價27,000點，2019年6月到期，實際槓桿11.6倍。



聯想貼價、極短期購證(15501)，行使價6.58元，2019年3月到期，實際槓桿13.8倍。



國壽貼價、中短期購證(24869)，行使價21.05元，2019年6月到期，實際槓桿7.7倍。貼價、中短期沽證(27226)，行使價19.89元，2019年5月到期，實際槓桿7.3倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(15506)，行使價368.2元，2019年6月到期，實際槓桿9.1倍。貼價、中短期沽證(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿7.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(60368)，收回價27,900點，槓桿比率41.2倍。N類熊證(65481)，收回價29,000點，槓桿比率40.1倍。



騰訊牛證(62524)，收回價320.1元，槓桿比率13.3倍。熊證(61078)，收回價349.9元，槓桿比率25.5倍。



國壽熊證(59631)，收回價21.5元，槓桿比率13.2倍。



南方A50牛證(57773)，收回價12.11元，槓桿比率8.5倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率11倍。熊證(61131)，收回價80.3元，槓桿比率14倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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