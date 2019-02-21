樓價UPDATES：陽明山莊2月暫錄6宗租賃成交

港島豪宅租務成交暢旺，其中大潭陽明山莊本月暫錄6宗租賃成交，最新為高層兩房戶以5.5萬港元租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●小西灣藍灣半島9座高層H室，實用面積590方呎，三房間隔，以2.7萬元租出，折合實用面積呎租約45.8元



●大潭陽明山莊5座高層37室，實用面積1,001方呎，兩房一套間隔，以5.5萬元租出，實用呎租55元。



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九龍區

●九龍塘尚御2座中高層B室，實用面積988方呎，三房間隔，以4.6萬元租出，實用呎租47元。



●西南九龍浪澄灣6座高層C室，實用面積549方呎，兩房間隔，以1,100萬元沽出，實用呎價20,036元。



●長沙灣泓景臺2座高層H室，實用面積466方呎，兩房間隔，原叫價830萬元，經議價後減價10萬元或約1.2%，最終以820萬元成交，實用呎價約17,597元。



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新界區

●粉嶺帝庭軒2座低層D室，實用面積419方呎，兩房間隔，原叫價550萬元，議價後減價38萬元或6.9%，終以512萬元成交，實用呎價12,220元。



●沙田中心廣寧大廈(H座)中層H室，實用面積292方呎，兩房間隔，議價後以545萬元易手，實用呎價18,664元。



●沙田富豪花園M座低層H室，實用面積560方呎，三房間隔，議價後以700萬元易手，實用呎價12,500元。



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