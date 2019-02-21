滙豐商用版PayMe登場　新增90日退款功能

滙豐銀行旗下用戶近150萬人的PayMe，正式推出商用版手機程式「PayMe For Business」，商戶只要利用手機程式輸入應付款項，即會顯示實時收款碼，個人用戶掃瞄其收款碼即可完成支付。



商用版PayMe暫時只限滙控旗下工商金融客戶使用，現階段僅開放予15間涵蓋生活、飲食、藝術等商店測試，每次收款滙豐會向商戶收取交易額1.5%的手續費。



過去有不少中小企使用個人版PayMe收款，惟個人版用戶設有每年轉帳上限，結果令大筆款項「滯留」於電子錢包內，無法轉回至銀行，而今次商用版則無相關限制，並設有90日退款功能。



面對市場上多個主打商戶支付的電子錢包激烈競爭，滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷不評論市場上其他對手，但稱該行現階段只會積極拓展PayMe在香港的業務。



該行香港工商金融主管趙民忠表示，PayMe是港人最常使用的電子錢包之一，強調是完全由「香港」研發的程式，自然令客戶心理上無抗拒感，現時該行每月新增商業銀行戶口近7成為初創中小企，意味接入PayMe商戶版的潛在商戶相當龐大。



現時個人版PayMe只限用戶透過信用卡或滙豐銀行戶口增值，欣格雷期望今年上半年內可正式接入「轉數快」，以便用戶可從其他銀行戶口增值餘額至PayMe。



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