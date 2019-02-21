【高盛推介】追蹤騰訊輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(20日)收市重上340港元水平，升約1.2%。周四(21日)早段則低開約0.6%後跌幅收窄並倒升。



有報道引述騰訊總裁劉熾平表示，指投資是公司的核心戰略之一，今年集團投資規模不會收縮，以及今年將會有更大挑戰。另外有報道指內地暫停新手遊版號申請，以清理已積壓的大量申請。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約8,000萬元資金流入，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。而認沽證於過去3個交易日亦皆錄得資金流入，合共約1,670萬元。另一方面，周三牛證獲資金轉向部署，錄得約260萬元資金流入。



投資者如看好，可留意價外幅度約11%，年期約4個月的騰訊購證(17754)，行使價377.08元，2019年6月18日到期，實際槓桿10.8倍，周三成交最活躍條款產品之一，5隻類近條款產品中槓桿最高。



以及可留意價外幅度約15%，年期約4個月的購證(24011)，行使價389.08元，2019年6月25日到期，實際槓桿11倍，中年期兼低面值、6隻類近條款產品中槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，可留意牛證(65250)，收回價331.18元，行使價329.18元，換股比率100，槓桿比率25.5倍，市場上槓桿首三高牛證之一，收回價與現價有約10元差距。



相反，投資者如看淡，可留意沽證(22155)，行使價310.68元，2019年4月18日到期，實際槓桿13.6倍，價外高槓桿。



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