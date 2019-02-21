【即市分析】汽車股追落後博得過？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：中資汽車股今早(21日)普遍表現強勢，長城汽車(02333)、廣汽集團(02238)及華晨中國(01114)現分別升逾半成，吉利汽車(00175)亦有3%升幅，現報15.38元，比亞迪股份(01211)、東風集團(00489)分別升1至2%。



內媒報道指，長汽向母公司出售長城共享全數股權，出售有助公司減少非主營業務對整體經營業績的影響，進一步提升盈利能力。另外，集團將在泰州高港區建設汽車整車、內外飾及底盤製造項目，前期投資80億元人民幣，兩大消息帶動其股價跑出，亦令板塊重獲市場關注。



汽車股為去年中美貿易戰中跌得最傷的板塊之一，惟近日普遍由低位回升，吉汽現價已由上月低位11.96元反彈近三成，同期長汽、華晨、廣汽及東風亦分別有約52%、46%、32%及29%的升幅，相信與資金趁市場氣氛好轉追落後有關。



值得留意的是，中美貿易談判仍在持續，雖然內地正有意鼓勵汽車消費，但至今仍未有實質政策出台。中汽協日前亦表示，今年中國汽車產業面臨轉型升級，競爭將更加激烈。在行業因素未見明顯改善下，股價上升動力料有限，持貨者宜見機行事，一旦板塊氣氛逆轉就要先走為妙。

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