【高盛推介】鐵塔再創新高　捕捉認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國鐵塔周四(21日)早段升勢持續，最高見1.95港元，繼周三(30日)再創上市新高，暫時為連續第4日上升，累計升約9%。



有券商預期鐵塔在5G網絡建設帶動下有望進一步擴張，預計今明兩年的淨利潤分別為51.01億及75.36億元人民幣，並給予「優於大市」投資評級，目標價2.53元。



此外，周三小米集團舉行發布會，當中公有設有3個版本及首款使用高通驍龍855處理器的「小米9」，並周四開放預購及預計下周二(26日)正式發售，售價介乎2,999至3,999元人民幣。該股周四早段發力上升，高開約1.3%後升幅擴大。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向沽出鐵塔認購證，但以過去5個交易日計，流入認購證的資金仍較認沽證多，合共有約100萬元。小米方面，則見本周資金追捧認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,200萬元，為同期最多資金流入的認購證相關資產。



投資者如看好鐵塔，可留意價外幅度約3%，長年期的購證(27138)，行使價2元，2019年9月23日到期，實際槓桿3.9倍，活躍條款產品中槓桿最高。



另一方面，近日資金集中流入行使價11至12元條款的小米認購證，但當中部分短期，4月份到期的產品街貨量普遍偏高。投資者如看好，可留意價外幅度約7%，年期約4個月的購證(18145)，行使價12.1元，2019年6月13日到期，實際槓桿5.7倍，行使價11至12.4元間的低街貨產品中，槓桿最高。以及可留意價外幅度約11%，長年期的購證(27650)，行使價12.52元，2019年9月25日到期，實際槓桿4.3倍，新上市、熱門條款之選。



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