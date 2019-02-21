【專家樓評】汪敦敬：樓市總不會一帆風順

去年年尾，樓價率先下跌的市場板塊，譬如居屋或者大部份的600萬以下私樓，現時已經找到谷底並且回復中，價格回升之餘，在新年前後的成交量亦有所增加。



最近有人認為樓市出現小陽春，的而且確聚積的購買力在很多板塊釋放出來，但是否等於樓價一定重新向上破頂？



筆者認為，這樣說是言之過早，購買力雖然愈來愈聚積，而且空前巨大，參考M3裡面的銀行存款及資金是愈來愈強勁，加上很多區分的租盤開始減少，租金是有機會稍後向上，樓價也有條件上升，這是一個必然的。



在貿易戰之下，經濟應該面對動盪與調整，各位不應該預算樓市會一帆風順，這是一個合理的投資憂患心態。



無論如何看好樓市，應該要做好風險管理，入市要掌握風險，正確來說，樓市應該是會輾轉向上、樓價應該不平坦地拾級而上，坐過山車你綁好安全帶未？



祥益地產總裁汪敦敬



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