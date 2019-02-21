施羅德料港股今年勝舊年　看好房託基金

市傳中美就貿易協議草擬框架，但對股市刺激不大。施羅德投資多元化資產北亞區產品業務主管于學宇稱，不少利好和利淡消息已在股票價格上反映，中美貿易談判已不是新鮮事，只要雙方談判沒有破裂，配合美息今年很大機會見頂，預期今年股票表現會勝去年，惟波動會增加。



他指出，一個平衡的亞洲區股債組合今年仍可爭取約5%的潛在收益。其中，他對今年港股走勢持中性看法，預計表現會優於去年，而房託基金(REITs)是他們較為看好的板塊。



施羅德投資亞洲區債券及新興市場債券主管許子峰表示，美國加息周期由2015年底開始，迄今加息9次，今年極其量加多1至2次便完成加息周期，同時預期縮減資產負債表會在今年下半年完成。不過，市場仍等待聯儲局就完成縮表時間給予市場較明確的訊息，以減低市場的不明朗因素。



就內地近日公布粵港澳大灣區發展規劃綱要，許子峰認為，其覆蓋的50間內房公司，約兩成在大灣區有較大程度的布局。由於中國已推出政策鼓勵投資，料帶動經濟，有利整體金融市場。當中，房地產、金融、科技等行業可能會較直接受惠。

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