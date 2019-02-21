樓價UPDATES︰長情業主持貨39年　健威升值逾21倍

港島二手屋苑受追捧，北角健威花園兩房戶，原業主持貨39年，近日以750萬港元沽貨，期內升值逾21倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角健威花園錄今年首宗成交，單位為B座中層3室，實用面積446方呎，兩房間隔，獲用家以750萬元承接，實用呎價16,816元。原業主早於1980年買入單位，購入價僅33萬元，於39年間大幅升值21.7倍。



●北角富蘭苑低層A室，實用面積351方呎，兩房間隔，以550萬元沽出，實用呎價15,670元，買家為用家，見區內600萬元以下放盤難求，上址價錢合預算，可承做高成數按揭，於是即睇即買。



●筲箕灣形薈2座低層B室，實用面積353方呎，間隔屬一房戶，望山景，獲租客以17,000元租入，實用呎租約48.2元。



●西半山嘉富大廈中層C室，實用面積為783方呎，三房連套房隔，望樓景，故獲同區換樓客以約1,400萬元承接，實用呎價約為17,880元。



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九龍區



●將軍澳都會駅1座高層G室，兩房間隔，同區用家見近期市況向好，加快拍板入市，並斥約818萬元入市，實用面積476方呎計，折合呎價約17,185元。



●將軍澳新寶城4座中層E室兩房單位，實用面積約434方呎，以698萬元放盤一個月，即獲區內客接洽，議價後減價16.8萬元，以約681.2萬元成交，實用呎價約15,696元。



●奧運站凱帆軒1座中層E室，兩房海景戶，業主以約21,000元放租一星期，即吸引外區客洽購，議價後輕微減價至20,500元租出，實用面積462方呎計，折合呎租約44.4元。



●奧運站維港灣本月至今暫錄8宗成交，平均實用呎價21,068元，其中9座低層B室，實用面積786方呎，三房套房間隔，望海景，去年9月以2,145萬元放售，其後減價至1,970萬元，本月初再調低至1,830萬元，最終累減377萬元，以1,768萬元沽，實用呎價22,494元。



●九龍灣居屋麗晶花園20座中層C室，實用面積約407方呎，兩房兩廳間隔，本月初於已補價自由市場以580萬元放售，及後減至550萬元完成交易，減幅約5%，實用面積呎價約13,514元。屋苑本月至今暫錄約3宗成交，平均實用面積呎價約13,213元。



●荔枝角美孚新邨5期蘭秀街16號高層C室，向南望園景，兩房間隔，實用面積約562方呎，以950萬元放盤數個月，獲區內客接洽，議價後減價147萬元，以約803萬元成交，實用呎價約14,288元。



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新界區



●馬鞍山嘉華星濤灣2座低層D室，一房間隔，實用面積約411方呎，新盤向隅客回流二手市場，考慮不久即決定承接，雙方議價後減價逾30萬元至598萬元成交，實用呎價約14,550元。



●馬鞍山新港城D座低層6室，實用面積約321方呎，兩房間隔，去年中開價約550萬元放盤，獲外區首置客承接，雙方議價後以530萬元購入，實用呎價約16,511元。



●馬鞍山雅典居3座高層A室手，三房連套房間隔，開價約1,100萬元，議價後減價約70萬元，以1,030萬元易手，實用面積901方呎計，折合呎價14,168元。



●天水圍栢慧豪園1座中層E室，四房套房加多用途房間隔，屬屋苑最大戶型，向來極少同類放租盤，單位剛以18,000元租出，實用面積832方呎計，折合呎租約21.6元。



●元朗世宙1座高層E室，實用面積429方呎，兩房間隔，以14,000元租出，實用呎租32.6元，新租客為外區客，為方便與居於元朗的家人照應，遂搬入區內。



●元朗YOHO MIDTOWN第1座低層C室三房單位，實用面積607方呎，叫價930萬元，最終以933萬元沽出，實用呎價15,371元。



●元朗爾巒茵娜大道8座低層A室，實用面積約779方呎，三房套連多用途房間隔，原先開價860萬元放售，經議價後微減10萬，最終獲買家以850萬元交吉承接，實用呎價約10,911元。



●火炭駿景園8座頂層特色戶，採三房套連工人房套設計，享有特高樓底及全落地玻璃設計，外望沙田馬場景觀，原先開價1,730萬元放售，經議價後減價42萬元或約2.4%，以1,688萬元獲買家承接，實用面積1,057方呎計，折合呎價約15,970元。



●馬灣珀麗灣本月錄3宗成交，包括25座高層D室，實用面積591方呎，三房一廁設計，外區換樓客以780萬元購入，實用呎價13,198 元。



●東涌藍天海岸2座高層G室，兩房間隔，享山景，實用面積約485方呎，開價710萬元放盤近半年，最終議價後減約50萬元，獲睇樓僅一天的換樓客以660萬元承接，實用呎價約13,608元。



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