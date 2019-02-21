【即市分析】恒指牛熊街貨有乜啟示？

東方產經專欄作家Handsome哥：港股繼續受中美貿易談判消息左右，恒指反覆向上之勢未停，即市再升150點報28,664點，走勢利好，而恒指牛熊街貨數據又有冇啟示呢？



資料顯示，恒熊街貨最多新增為28,900至28,999點，街貨4.89億份，相對期指約781張(增加281張)，而早前重貨區28,600至28,699點的7.37億份街貨(相對期指約1,338張)已全數被殺。



至於恒牛街貨重貨區及新增區為28,100至28,199點，街貨5.39億份，相對期指約1,066張(增加約452張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約57：43。



簡單而言，現階段資金仍以博熊仔為主，但牛熊比例上已無早前咁一面倒，至於未來港股係再上定落，其實好睇外圍發展，所以建議大家暫時都係小注怡情，且戰且走。

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