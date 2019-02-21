金管局轉莊：總裁陳德霖10月退休　財爺領導遴選工作

政府今日(2月21日)公布，香港金融管理局總裁陳德霖將於今年10月1日退休。



政府同時表示，由財政司司長領導的遴選小組會負責下任金管局總裁的遴選工作。該小組的成員包括馮國經、劉遵義、施文信和任志剛。在遴選工作完成後，政府會另作公布。



陳德霖回應指，畢業後工作43年，現在是適當時候退休多留時間給家人，很榮幸過去多年來能與金管局團隊合作，維持香港的貨幣和金融體系穩定，及提升香港作為國際金融中心的競爭力和地位。



他指出，未來將會專注餘下7個月的工作，包括與下任總裁順利交接，確保金管局如常運作。



【15:21】政府消息人士證實，香港金融管理局總裁陳德霖將於今年9月底任期屆滿後退休。



現年64歲的陳德霖於1976年加入政府任政務官，並於1991年出任外匯基金管理局副局長。直至1993年金管局正式成立時便獲委任為助理總裁，於2009年10月1日起正式接替任志剛擔任總裁一職，2014年時再獲續任，合約期為5年。



他在任總裁期間，曾推出八輪逆周期收緊按揭政策措施，惟面對美國推量化寬鬆，令大量資金流入香港市場，加上近期樓市有轉勢迹象，市場關注他離任，會否令香港金融體系出現重大轉變，包括放寬按揭成數，或整個聯繫匯率制度出現微調。



他出任總裁前，曾於金管局推動多項金融政策，包括發展香港金融基建、引入人民幣銀行業務。1998年香港金融風暴中，港府宣布入市「打大鱷」，他亦擔當重大角色。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/