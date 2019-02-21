淡友恐更失望！這指標破頂　預言股市好難大跌

外國傳媒報道，淡友噩夢或再延續！皆因有指標顯示，股市升浪未完。該指標為量度美國紐交所上升與下跌股份數目差距的累積升跌線(cumulative advance-decline line)再創新高。由於美股3大指數未跟隨破頂，意味股市短期或許仍會「升到你唔信」、甚至再創新高，準確度達「90%」。



該指標是在周三(2月20日)創下歷史新高，反映美股「市底」很硬淨，今次升市具備深度及闊度。投資管理公司Heritage Capital主席Paul Schatz表示，這足證目前美股並未陷入熊市，因為該指標永遠不會在熊市時創下新高。他稱，每周都有淡友出來「靠嚇」，預期他們只會愈唱愈失望。雖然該指標不保證美股會再創新高，但最少證明股市短期內不會大跌。



該指標為量度紐交所上升與下跌股份數目，若數值愈高，即代表上升股份愈多於下跌股份。



值得留意的是，若該指標與美股一同創新高，沒有太大參考價值，例如2018年1月26日就是兩者一同破頂，結果股市在2月大跌。不過，若是早於美股3大指數創新高，則意味着整體大市可能跟隨，例如2018年4至5月累積升跌線不斷破頂，已預示美股未升完，結果在9月創新高，往績顯示準確度達90%，之後兩者又一同在9月破頂，結果股市再次大跌。



因此，目前股市有機會「追落後」，直至兩者再次一同創新高或背馳為止。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/