歐股個別發展　Centrica挫逾一成

歐股早段個別發展，英國富時100指數跌0.28%，報7,208點；德國DAX指數升0.32%，報11,437點；法國CAC指數升0.18%，報5,205點。



英國距離脫歐「大限」僅餘1個多月，首相文翠珊與歐盟委員會主席容克會面後，二人發共同聲明，形容會議有建設性。



最新數據方面，法國2月綜合採購經理指數(PMI)初值為49.9，高於預期值48.2。由於該國近月受「黃背心」示威影響，PMI𢿙據長期處於盛衰分界線(即PMI數值50點)以下。



個股方面，英國巴克萊銀行(Barclays)去年度扭虧為盈，錄得淨利潤達14億英鎊，刺激股價早段升4.28%。



英國天然氣及能源公司Centrica於2018年度營業利潤雖然增長達12%，但警告受能源價格上限影響，料本年度利潤將受打擊，拖累股價早段大跌10.26%。





【16:06】美股道指期貨升83點，歐股三大指數開市個別發展。英國富時100指數跌0.3%，報7,207點；德國DAX指數升0.39%，報11,446點；法國CAC指數升0.07%，報5,199點。



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