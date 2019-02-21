將軍澳MONTEREY首推6座獨立洋房招標發售

會德豐地產常務董事黃光耀指出，旗下將軍澳MONTEREY首推6座獨立洋房，於下周一(2月25日)下午2至5時招標發售，將參考同區成交價，以及同系區內CAPRI洋房，近日成交呎價超過2.7萬元，相信項目價錢有機會更理想。



該盤本年已錄17宗成交，其中8成以上為三房或四房單位，平均呎價為22,162元。項目累售820伙，佔可供出售單位約97%，套現超過83億元，現餘下約80伙分層單位。



而今日開放的示範單位裝修近400萬元，將於周末起供客戶預約參觀。



對於長沙灣居屋凱樂苑呎價逾7,000元推出，他認為居屋對入息有限制，與私樓屬兩個市揚，因此不擔心做成競爭。

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