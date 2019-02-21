【市後重點睇】人民幣企6.71水平　道期向好

美匯指數企96.58，港匯報7.847，在岸(CNY)及離岸(CNH)人民幣企6.71水平；圓匯企110.7，歐元報1.134，英鎊企1.305。金價回至1,339美元。布油企67.15美元，紐油報57.32美元。道指期貨升幅收窄至61點。



●市後關注點

-17:00 歐元區2月製造業、服務業及綜合採購經理指數(PMI)初值；歐洲央行公布2018年財報

-20:30 歐洲央行公布1月份議息紀錄

-21:30 美國12月耐用品訂單初值，2月16日當周首次申請失業救濟人數

-22:45 美國2月Markit製造業、服務業及綜合PMI初值

-周五凌晨00:00 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報



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-傳雷蛇裁員，股價午後漲近10%。https://bit.ly/2ItHcst



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●【即市分析】

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●新盤部署：

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