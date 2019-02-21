逾3萬億美元炸彈！未來5年大量企債到期恐拖冧市

外國傳媒報道，管理資產約13億美元的Heartland Advisors行政總裁Will Nasgovitz警告，數以萬億美元計的企業債務將在未來數年到期，雖然未必會導致「全面金融危機」，但很大機會預示着股市不會風平浪靜。



他指出，自2008年金融海嘯後，利率低企、經濟強勁，以及相對寬鬆的貸款準則，吸引了不少企業借錢回購股份或進行收購活動，因風險較低。不過，同一模式於未來5年或會面對嚴峻考驗。



從本文附上的圖可以見到，大約3.3萬億美元的商業債務將會在2023年或之前到期，佔了整體債務48%。他警告，如此巨大的債務到期明顯對市場帶來挑戰，尤其是正值經濟擴張周期末段，預示着銀行會收緊放貸準則，商業及工業借貸者未來「債冚債」時要捱較高利息。



他強調，雖然目前仍未看到有全面爆發金融危機的信號，但無論如何，巨大的債務到期加上全球經濟充斥不明朗因素，都會對企業及借款者帶來挑戰，投資者不宜忽視。

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