全球經貿戰：中方冀與美國努力達成共識

內地傳媒報道，中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會上透露，目前中美雙方工作層已於2月19日(周二)開始工作，高級別磋商將於21至22日(周四及五)在華盛頓舉行。



雙方將在上一次高級別磋商基礎上，就有關經貿問題進一步深入溝通。雙方經貿團隊如此密集磋商，目的是按照兩國元首共識努力達成一致。至於磋商具體進展程度，要等到磋商結束後進一步發布。



早前外國傳媒引述一位了解會談情況的人士稱，中美談判人員正起草多項諒解備忘錄，以便形成最終貿易協議的基礎。這將涵蓋農業、非關稅壁壘、服務、技術轉讓，以及知識產權等領域。消息表示，執行機制仍不明朗，但有可能是威脅在不符合條件的情況下重新加徵關稅。



消息人士又稱，本周談判料不會在主要結構性問題上有所突破，但正在努力將3月1日美國向中國商品加徵關稅的最後期限延長，預計中國首席談判代表劉鶴將在周五會見美國總統特朗普。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/