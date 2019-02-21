金管局轉莊：小市民認爲逆周期措施合理　樓價狂升才是問題

金管局總裁陳德霖在任期內實施逆周期措施，其中包括「收緊按揭成數」、「收緊供款與入息比率上限」以及「加強壓力測試」等。 對此，小市民又有什麽看法？



市民Clement話：「的確收緊按揭成數，令我哋年輕人『上車』更難 ，要有更多資金先比到首期，但政府原意是為了整體經濟著想，防止金融體系爆煲。」他續指：「其實最大問題係樓價，按揭成數根本不是重點，現在樓價過高，政府當前工作係壓抑樓價！」



市民Hei表示：「雖然收緊按揭成數會導致年輕人買樓起步點更高，然而政府都係為了香港整體經濟的穩定性，情有可原。」他認爲政府做法合理，並能夠使市民買樓時更謹慎，亦減輕市民將來供樓時的負擔，並防止部分炒賣行爲。



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