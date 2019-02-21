金管局轉莊：陳德霖上任10年　二手樓價飆1.34倍

香港金融管理局總裁陳德霖2009年10月上任，期內先後推出八輪逆周期收緊按揭政策措施，卻無阻樓價急升。反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數顯示，當年為72.7點，而最新報170.39點，期內二手樓價升約1.34倍。



事實上，近10年香港上車需求強勁，細價樓供不應求，成為「升市火車頭」。以沙田第一城為例，根據美聯資料，2009年10月該屋苑登記平均呎價約5,500元，急升逾1.65倍至上月的1.46萬元，該盤近日入場費再升穿500萬元。另天水圍嘉湖莊同期呎價，更由2,800元升至9,500元，升幅近2.4倍。兩個屋苑都跑贏大市。

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