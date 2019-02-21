【今日破位表】煤氣港燈雙雙破頂

憧憬中美貿易談判有進展，港股今日(周四)反覆靠穩，恒指再有115點進帳，以28,629點收市，主板成交1,149億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有31隻，股價創52周新低的股份則有18隻，反映市底偏強。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



美國聯儲局官員傾向今年內停止縮表，部分息口敏感股強勢未完，多隻地產股繼續破頂之旅，公用股亦唔輸蝕，香港中華煤氣(00003)及港燈(02638)雙雙創出52周新高，收市仍升0.3%及2.3%。



聯想集團(00992)公布截至去年12月底止第三財季扭虧為盈，刺激股價今日成功抽穿6元關口，創出6.73元的52周新高，最後以6.67元收市，升幅達11.9%。另外，重磅股友邦保險(01299)亦屢創新高，即市高位曾見76.45元，最後靠穩收報75.8元。

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