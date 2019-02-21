金管局轉莊：莊太量指逆周期措施累市民難上車

香港金融管理局總裁陳德霖將會在今年10月1日退休，續任者人選尚在商討。學者又有何看法？



中大經濟系副教授莊太量表示：「香港本身擁有完善的金融體制，即使作爲金管局總裁能發揮的空間也不大。」



他指：「陳德霖的風格傾向保守，在任期內推出的八輪逆周期措施包括收緊按揭成數等則有商量的餘地。」他認爲按揭成數過高，並會導致社會成本增高，如年輕人較難買樓，生育率下降等。



整體而言，他稱陳的表現不錯，在任期內香港經濟並沒有面臨任何危機。他續指，他的作風開放，願意定期約見各界人士，了解各方需求。



另外，談及香港外匯基金表現，他覺得政府投資目的本身是保管及穩定港元，並不是以賺取最大利益為目的。現今的資金儲備已相當足夠。



至於下任金管局總裁人選，他認爲繼任人必須具備豐富的金融管治知識面，且與中央政府保持良好關係，並保持中立的態度為最恰當。



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