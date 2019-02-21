【fb直播】好友博恒指上二萬九？聽沈振盈點講！

中美未開完會，消息已經滿天飛！有傳雙方就貿易談判草擬諒解備忘錄，好友乘勢博恒指上二萬九？人稱淡友嘅沈大師，午間教路話「買貨毋須急於一時」，有咩玄機？



手機孖寶瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)分別升2%及4%；5G概念中國鐵塔(00788)再升2%，不過點都唔夠聯想集團(00992)勁！季績扭虧為盈大勝預期，單日急升一成過外！2019年必買股？



《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm