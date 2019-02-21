特朗普徵車稅機會到？歐盟製造業PMI創5年半新低

歐元區公布，2月製造業採購經理指數(PMI)跌穿了50盛衰分界線，創下5年半新低，預示第1季經濟增長恐難超過0.1%。值得關注的是，目前正值美國總統特朗普可能隨時宣布汽車關稅的關鍵時刻。



由於貿易緊張和汽車業不濟，使歐洲製造業「一哥」德國的經濟活動再次下滑，拖累2月歐元區工廠產出意外地逆轉，製造業PMI跌至49.2，為2013年5月以來最低，當中新訂單指數從47.8降至近6年低位的46.2，進一步顯示製造業處於艱難時期。



IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，2月歐元區經濟仍然接近停滯。隨着工廠訂單日益惡化，生產部門的收縮速度在未來幾個月可能更嚴重。



令人擔憂的是，美國商務部本周初已正式向特朗普提交了有關進口汽車對國家安全威脅的調查結果，特朗普須在90天內做決定，意味可隨時宣布開徵最高25%的汽車關稅。



就此，歐盟已警告，雖然有意與美國改善貿易關係，但若特朗普決定對歐洲進口汽車徵收關稅，歐盟將會立即採取行動回應。



有分析指出，一旦特朗普開徵汽車關稅，德國將雪上加霜，料約10萬個就業職位會即時受到影響，從而拖累整體歐元區經濟。

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