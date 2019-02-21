金管局轉莊：分析料港匯難受衝擊　調整聯匯需中央協調

金管局總裁陳德霖將會在10月退任，城大商學院經濟及金融學系副教授王澤森認為，金管局有龐大的外匯儲備，市場上難以有一間公司或機構可以衝擊聯繫匯率，故相信港匯會維持穩定。



至於聯繫匯率應否趁金管局總裁換人而有所調整，他指20年前和20年後的今天，人民幣的國際地位有很大的改變，連美國政府也持有人民幣作為儲備，故聯繫匯率是否應該加入人民幣存在着一個問號。不過，是否要調整聯繫匯率，香港難以單方面決定，需要與中央政府協調。



對新一任金管局總裁的期望，王氏表示，過往該職位都由香港政府高官的副手出任，故能與港府有緊密連繫是一大優勢。然而，新人選亦應該有良好的內地網絡，境外聘任人才亦不失為一個好選擇，因可避免在本地有利益衝突。



香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，聯繫匯率難以因陳氏離任而不穩，目前亦不會有撤銷或調整的餘地，因中央政府不會容許港元和香港經濟不穩定。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm