【北水追蹤】建行續捱沽　吉汽中信証券受捧

港股今日(周四)早段反覆，惟後來傳出中美貿易談判有進展，恒指回升，收市報28,629點，升115點，成交1,149億元。港股通成交額約131億元，較上個交易日減少約8億元，佔主板成交額11%；南下資金淨流入3.66億元人民幣。



建設銀行(00939)繼續成為北水力沽的對象，其港股通錄得淨沽出約5.72億元，為全日淨流出最多的個股。其次為騰訊控股(00700)，其港股通淨流出約1.04億元。



吉利汽車(00175)港股通錄得淨流入約1.59億元。中信証券(06030)及中國太保(02601)亦分別錄得淨流入約2.1億元及9,258萬元，前者為全日淨流入最多的個股。



此外，友邦保險(01299)及中國國航(00753)亦分別錄得約9,255萬及9,149萬元的港股通淨流入。

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