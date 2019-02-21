金管局轉莊：陳德霖年薪千萬　好pay過聯儲局主席

金管局總裁陳德霖將退休，作為香港貨幣管理機構的首長，姑勿論他任內表現如何，是否一份「筍工」，但可以肯定的是「好pay」過全球其他央行行長。



陳德霖於2009月10月1日出任金管局總裁，資料顯示，於2010年至2017年共8年間陳的總薪酬(包括固定和浮動薪酬、及其他福利)達7,836.9萬港元，即平均計每年袋979萬元，而且每年更享介乎1至4%的升幅。



反觀其他央行行長，掌管4,000億美元規模資產負債表、左右全球金融市場的美國聯儲局主席鮑威爾，年薪相比之下則少得可憐。資料顯示，鮑威爾年薪折合僅得157.32萬元(20.17萬美元)，是陳德霖的16%。而歐洲央行行長德拉吉的年薪酬則折合有352萬元(45.21萬美元)，也不足陳德霖的4成。

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