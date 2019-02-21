全球經貿戰：最大航運企業睇淡2019年　恐歐美衝突

外國傳媒報道，全球最大集裝箱航運公司馬士基(Maersk)公布，去年第4季業績雖然好過預期，但警告貿易衝突持續，將削弱2019年全球經濟增長，故預期2019年稅前盈利約40億美元，低於市場預期的47.7億美元。



該公司上季稅前盈利11.2億美元，高於市場預期的10.7億美元。惟受累於警告2019年經濟前景疲弱，行政總裁Soren Skou坦言「盈利能力需要改善」，拖累股價一度急瀉最多12%，為2016年6月以來最差。值得留意的是，馬士基在公布2018年全年業績後約1小時，才披露2019年展望，令市場人士對前景更擔憂，加速了股價跌勢。



Skou在接受外國傳媒訪問時警告，今年全球經濟增長將低於去年，因全球充斥着太多貿易衝突，即使中美談判有正面發展，甚至達成共識，也不代表天下太平，因美國下一步有意與歐盟談判。



市場人士一向十分重視馬士基的業績及管理層言論，因為它是全球貿易溫度計，業績好壞及前景展望皆預示着未來經濟表現。

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