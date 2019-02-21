金管局轉莊：余偉文接任呼聲高　惟不排除「空降」

香港金融管理局負責央行職能，總裁一職主理政策，一舉一動均足以動搖金融體系穩定以至市民對銀行的信心。



政府表示，將由財政司領導的遴選小組會負責下任金管局總裁的遴選工作，銀行界揣測政府若最終選擇內部晉升，以現任副總裁余偉文掌舵的呼聲較高。



據了解，下屆金管局總裁人選不論外聘或內部晉升均有可能，其中余偉文早於金管局前總裁任志剛年代，出任總裁助理一職時，已被視為未來總裁的重點栽培對象，不僅負責管理4萬億元外匯基金，近年更積極發展香港的離岸人民幣中心業務，助人民幣國際化之餘，更負責籌組基建融資辦公室，推動一帶一路等國策相關的融資市場，蓄積政治能量。



另一副總裁阮國恒則監管香港銀行體系多年，在穩定香港市民及國際金融機構對香港銀行體系的信心，同樣功不可沒。至於去年才升任副總裁的李達志相對年輕，儘管亦屬明日之星，但政治能量及聲望始終未及兩位監管前輩，市場亦認為他要主理推動香港金融科技的工作。



對於外聘人選可能性，金融界一般會提及證監會副總裁梁鳳儀，但銀行界人士指出，業界對於她在處理雷曼迷債事件上，仍有不少意見，相信若出任金管局總裁，或需更大力獲得業界支持，才能順利推行政策。



有財資市場人士更指，金管局掌握金融市場命脈，總裁任命要獲得中央政府「祝福」，配合國際金融知識及聲望，不排除最終會「空降」有國際金融機構及內地監管經驗的人出任。



香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，與證監會高級管理層的職位相比，金管局總裁的技術要求高很多，需要熟悉金融、銀行界的實際運作，又要對巴賽爾協議等國際銀行的監管要求有深入認識，故學者、律師、具銀行界經驗的人才都是較合適的人選。



不過，若由本地銀行家出任，或會容易出現利益衝突的問題，故新人選較大機會是內部晉升，年齡亦不能太老，「無理由老過陳德霖」。



另外，他又認為，香港銀行過往在陳氏管治下，安全系數頗高，新總裁上場後，有空間可以放寬樓市逆周期措施，例如按揭借貸比率放寬5%是可行的做法。

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