聯交所股權變動資料顯示，中信証券(06030)於2019年2月15日獲摩根大通增持74萬股，最新持股數目約1.14億股。



元亨燃氣(00332)於2月15及19日獲Champion Ever Ltd合共增持8萬股，最新持股數目約29.92億股。



新秀麗(01910)於2月15日獲摩根大通增持419萬股，最新持股數目8,787萬股。



中車時代電氣(03898)於2月19日獲施羅德增持43萬股，最新持股數目5,501萬股。



萬洲國際(00288)於2月15日獲摩根大通增持920萬股，最新持股數目約7.34億股。



萬科企業(02202)於2月20日獲GIC Private Ltd增持181萬股，最新持股數目9,346萬股。



創業集團(02221)於2月20日獲朱勇軍增持32萬股，最新持股數目7,989萬股。



國際家居零售(01373)於2月19日獲魏麗霞增持109萬股，最新持股數目約3.43億股。



陽光房地產基金(00435)於2月20日獲郭淳浩增持2,000股，最新持股數目1.2萬股。



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上海石油化工(00338)於2月15日被摩根大通減持700萬股，最新持股數目約2億股。



虎都(02399)於2月20日被Asia United Fund減持1,860萬股，最新持股數目5,962萬股。



北京京客隆(00814)於2月19日被施羅德減持180萬股，最新持股數目1,736萬股。



廣汽集團(02238)於2月15日被摩根大通減持199萬股，最新持股數目約1.54億股。



瑞港集團(00357)於2月18日被Karst Peak Asia Master Fund減持83萬股，最新持股數目1,529萬股。



福萊特玻璃(06865)於2月19日被Beyond Steady Ltd減持400萬股，最新持股數目5,398萬股。



隆基泰和智慧能源(01281)於2月14日及15日被China Create Capital Ltd合共減持1,784萬股，最新持股數目約1.31億股。



鞍鋼股份(00347)於2月15日被摩根大通減持535萬股，最新持股數目8,224萬股。



龍源電力(00916)於2月15日被摩根大通減持889萬股，最新持股數目約3.62億股。

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